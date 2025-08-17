Cagliari'nin Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı genç golcü Semih Kılıçsoy, yeni takımı ile etkili bir başlangıca imza attı.
Cagliari ile Virtus Entella arasında oynanan İtalya Kupası maçına 77. dakikada dahil olan milli futbolcu, kısa süre içinde beğeni topladı.
BİR DİREK VE PENALTI
84. dakikada ceza sahası dışından bir şut deneyen 20 yaşındaki forvetin vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Semih'in şutu ile başlayan pozisyonun devamında yaşanan karambolde ise Cagliari penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı kullanan Yerry Mina, penaltıyı kaçırdı.
Mücadele 1-1 sona ererken seri penaltı atışlarında Cagliari, rakibini 6-5 yendi. Semih Kılıçsoy, seri penaltı atışlarındaki 3. penaltıyı kullandı ve ağları buldu.