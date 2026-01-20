Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan katıldığı 'Serda İle Masadaki Sırlar' programında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Semiramis Pekkan'ın açıklamaları...

"Ajda Pekkan benden 2 yaş büyük. Çok güzel bir kızdı. Ama çok da sert bir ablaydı."

"Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar."

"Playboy Club’de sahneye çıkmam 24 saat içinde hadise oldu. Ablam o dönem bana biraz haşin davrandı. Çok da haklıydı."

"GÜNDE 8 KEZ GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ"

"Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz."

"Doğduğumda çok çirkinmişim, felaket bir şeymişim. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış."

"Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü."

"EVLİLİĞİMİZ 3 AY SÜRDÜ"

"Fikret Hakan'ı ilk kez Galatarasay Adası'nda gördüm. 15 yaşımdaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için zor tuttum kendimi. Evliliğimiz 3 ay sürdü."

"MORALİMİ HİÇ BOZMADIM"

"Kanser olduğumu duyunca hiç moralimi bozmadım. Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım. Şimdi koruma dönemindeyim."

Köpeği Tina'yı gezdirirken merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan talihsiz kaza sonucu akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti. Yaptırdığı check up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı.

KARDEŞİ İÇİN 20 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

Süperstar Ajda Pekkan yılbaşı gecesi sahne almak yerine kardeşi Semiramis Pekkan’la olmayı tercih etmişti. Kardeşi Semiramis Pekkan'ı yalnız bırakmamak için Bakü, Kıbrıs ve Ankara'da 3 ayrı sahne programı için gelen 20 milyon TL'lik teklifi geri çevirmişti.