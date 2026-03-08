Son olarak kanser tedavisi gören Semiramis Pekkan'ın köpeğinin bir alışveriş merkezinde tuvaletini yaptığı görüntüler gündem oldu.

Görüntülerde adının 'Tintin' olduğu öğrenilen köpeğinin AVM'de tuvaletini yaptığı esnada Pekkan'ın köpeğin önüne geçere durumu gizlemeye çalıştığı ve "İşini görüyor" dediği görüldü.

Pekkan'ın kendi Youtube kanalında yayınlanan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

DÜNYA'DA SAVAŞ GÜNDEMKEN...

Sosyal medyada kullanıcılar hijyen hatırlatmasında bulunarak sanatçıya tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar da Orta Doğu'da İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları, kadın cinayetleri ve ekonomik sorunlar varken bu konunun gündem olmasını eleştirdi.

Olay, Ekşi Sözlük'te de "AVM'de idrarını yapan sosyetik köpek" başlığıyla entry'ler aldı.