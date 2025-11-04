Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında yürütülen davada karar çıktı. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Güzel’e toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Güzel’e “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Eski vekil, hükmün ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOYLU'NUN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Güzel’in tahliyesi sonrası, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2022 yılında yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden gündem oldu. Soylu, o dönemde Güzel’in fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, paylaşımının devamında, “Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı” notunu düşmüştü.

Pek çok kullanıcı Güzel'in tahliye kararının ardından eski bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımını alıntıladı.