Yurt dışındaki ticareti girişimleri ile sık sık gündeme gelen eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın bu kez İstanbul Havalimanı'nda büyük bir gerginliğe neden olduğu iddia edildi.



Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre Erkam Yıldırım, yaklaşık 2 hafta önce tarifeli uçakla gerçekleştirdiği seyahatin ardından beraberinde getirdiği 5 valizle birlikte İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı.



'VALİZLERİ ARAMAK İSTEYEN MEMURLARA HAKARETLER SAVURDU'



Mevzuat gereği Yıldırım'ın taşıdığı valizleri aramakla görevli olan gümrük muhafaza memurları, bu işleme başlayacakları sırada beklemedikleri bir tepki aldı. Erkam Yıldırım'ın memurlara tepki göstererek "Ben Binali Yıldırım'ın oğluyum, sen bana bu muameleyi nasıl yapıyorsun" ifadelerini kullandığı ve beraberinde sinkaflı ifadelerle birlikte hakaretler yağdırdığı öne sürülürken, havalimanında gerginliğe neden olan durum ve Yıldırım'ın ettiği hakaretler gümrük muhafaza memurları tarafından tutanak altına alındı.









Söz konusu durumun İstanbul Havalimanı'nda görevli müdür yardımcılarına intikal etmesinin ardından Yıldırım'ın valizlerinin kontrol edilmesine onay verdiği ve gerekli denetimlerin yapılmasının ardından Yıldırım'ın havalimanından ayrıldığı belirtildi.



'BURASI BABAMIN HAVALİMANI'



Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda yaşanan skandallar Erkam Yıldırım ile sınırlı kalmadı.



Soykan'ın iddiasına göre İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi olan İGA'nın ortaklarından Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in oğlu, özel jeti ile havalimanına iniş yaptıktan sonra uçakta taşıdığı 15 koli porselen eşyayı da havalimanından geçirmek istedi.

Gümrük muhafaza memurlarının söz konusu kolilerin 'gümrüğe tabi' olduğunu ve belgelerinin eksik olduğunu belirtmesinin ardından eşyalara el konuldu ve koliler depoya kaldırıldı. Bu durum karşısında Cengiz'in oğlunun ağır hakaretler savurduğu, havalimanını terk ettiği ve 2 saat sonra geri dönerek 15 koliyi alıp havalimanından ayrıldığı belirtildi.



Gümrük muhafaza memurlarının söz konusu durumu da tutanak altına aldığı belirtildi.