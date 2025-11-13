2014'ten beri aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu birlikteliği devam ediyor.

Zaman zaman Instagram'da keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Gürler, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Şenay Gürler sevgilisiyle birlikte olan karelerini "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

"SPOR SALONUNDA TANIŞTIK"

Şenay Gürler daha önce konuk olduğu bir programda 2014'ten beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı:

"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş."

Semih Saygıner de "Lazanya partisinden herkes gidince, Şenay bana 'Sen de gitsene' dedi, ben ise 'Trafik var' dedim ve kaldım" diye konuştu.

Boş zamanlarında Şenay Gürler'in torunuyla vakit geçirdiklerini söyleyen Saygıner, "Şenay ilk tanıştığımızda 'Biliyor musun benim torunum var' dedi. Dedim 'Ne önemi var, ben sana âşığım'. Bir de arkadaşlarım bana sürekli 'Çocuk yap' diyordu. Ben de onlara 'Ben direkt torun yapacağım' diyordum. Oldu. Bu hayatta ne dileyeceğine çok dikkat edeceksin" ifadelerini kullanmıştı.