Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli Rıza Ş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Rıza Ş., yaptığı paylaşımda “Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Isparta İl Başkanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan bir kamu personeli Rıza Ş.’nin sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi ve idari ve adli makamları göreve çağırdı.

“PAYLAŞIMI SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

CHP Isparta Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Makbule Pala, yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Teknik Servisi’nde kadrolu memur olarak görev yapan Rıza Ş.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirtti.

“ADLİ MAKAMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Pala, Şimşek’in paylaşımında kadınlara yönelik şiddeti ve cinsel saldırıyı normalleştirdiğini, suçu ve suçluyu övdüğünü belirterek, “Paylaşım sahibi Rıza Ş.’nin görevinden alınması gerekmekte olup hem idari hem de adli makamları göreve davet ediyoruz. Bu konudaki gerekli şikayetleri gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KADIN DEĞİL FAİL ERKEKTİR”

Kadınların hiçbir şekilde erkeklere cinsellik borcu olmadığını vurgulayan Pala, “Kadınlar ‘tecavüz edilebilir’ nesneler değil, insandır. Laik Türkiye Cumhuriyetinde siz erkekler bizim kıyafetimize ve yaşam biçimimize karışmayacaksınız. Tecavüzün sorumlusu kıyafetleri sebep gösterilen kadın değil, fail erkektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMALIDIR”

Açıklamasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na da çağrıda bulunan Pala, “Başsavcılık re’sen harekete geçmeli, Rıza Şimşek isimli kamu personeli hakkında soruşturmaya başlamalı ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevinden uzaklaştırmalıdır” ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Büro Memur Sen’in 112 Acil Çağrı Merkezi İş Yeri Temsilcisi olduğu öğrenilen Rıza Ş., gelen tepkiler üzerine yeni açıklama yaptı.

Özür dileyen ve yanlış anlaşıldığını ifade den Rıza Ş., “Burada daha önceki paylaşım da anlatmak istediğimi yanlış kelimeler kullanarak farklı algılandığım için üzgünüm. Kamuoyundan özür dilerim” ifadelerini kullandı.