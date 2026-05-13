İşçinin haklarını korumak için kurulan sendikalar adeta aile şirketi oldu. Genel başkanlık koltuğuna oturup bir daha kalkmayan başkanlar şimdi de çocuklarını kendi yerlerine hazırlıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Dok Gemi-İş, Toleyis ve Belediye-İş sendikalarının genel başkanları, çocuklarını genel başkan yardımcısı yaptı. ‘Baba-Oğul’ ortaklığıyla adeta hanedan gibi yönetilen sendikalarda çocukların hızlı yükselişi ise şapka çıkartılacak cinsten. İşte ‘baba-oğul’ hanedanlığı yaşanan sendikalar:

JET HIZIYLA BAŞKANLIĞI KAPTI

Dok Gemi-İş Sendikasında Hüseyin Necip Nalbantoğlu 1991’den bu yana 35 yıldır genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Nalbantoğlu, oğlu Emre Ahmet Nalbantoğlu’nu 2014’te askerden gelince hemen Tuzla tersanelerinde işe başlattı. Daha işi öğrenemeden aynı yıl oğlunu sendikanın Marmara Şube Başkanı seçtirdi. Bir yıl sonra yönetim kuruluna, ardından da genel başkan yardımcılığı makamına oturttu. Emre Ahmet Nalbantoğlu halen bu sendikanın tek genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Otel ve restoranlarda örgütlü Toleyis Sendikası’na 1977’de genel başkan olan 49 yıllık Cemail Bakındı, oğlu Murat Bakındı’yı iş hayatının ilk yılında sendika yöneticisi yaptı. Oğul Bakındı 2019’de genel sekreter 2023’te genel başkan yardımcısı oldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’in Başkanı Ali Yalçın (sağda) 11 yıldır bu görevi yürütüyor. Oğlu Yuşa Yalçın (solda) ile birlikte TOKİ’den arazi alıp lüks konut inşa ettikleri iddia edilmişti.

TEK LİSTEYLE KOLTUĞA OTURDU

Yıllardır Belediye-İş’i yöneten Nihat Yurdakul da oğlu Murat Yurdakul’a sendikada birçok görev verdi ve 2025’te Ankara Şube Başkanı yaptı. Geçtiğimiz pazar günkü genel kurulda da oğlunu kendi hazırladığı tek listeyle seçime soktu. Kendisi genel başkanlığı yeniden alırken oğlu da genel başkan yardımcısı oldu.

27 yıldır Türk-İş’te olan Nihat Yurdakul (sağda), Belediye- İş Sendikası’nda 2018’de tek listeyle Genel Başkan seçildi. Oğlu Murat Yurdakul da (solda) yardımcısı oldu.

Başkanların oğulları davalarla anılıyor

Koltuğundan kalkmayan başkanlarıyla anılan sendikalarda yeni trend ‘baba-oğul’ ortakları ile çocauklarının lüks yaşamı ve çeşitli davaları oldu. Belediye-İş Sendikası başkan yardımcısı olan Murat Yurdakul’un ismi Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık davasında geçiyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın oğlu Yuşa Yalçın’ın da Memur-Sen üyelerine sosyal konut vaadi ile TOKİ’den alınan arsa üzerine 1300 adet lüks villa yaptığı iddiası TBMM’ye taşınmıştı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu Osman Arslan’ın ismi de Merkez Bankası soruşturmasında adı geçti.

TOLEYİS’in 49 yıllık Genel Başkanı Cemail Bakındı’nın (solda) oğlu Murat Bakındı (sağda), sendikada Genel Başkan Yardımcısı görevinde.

‘Babası’ olan köşe, olmayan işsiz

Türkiye’de iyi eğitimli olanlar gençler dahil işsizlik, güvencesizlik ve liyakat sorunuyla karşı karşıya kalırken soyadı avantajına sahip gençler basamakları ikişer üçer atlayarak makam, mevki ve lüks yaşama kavuşuyor. Kamu kurumlarında yaşanan liyakatsizliğin aynı şekilde sendikalarda da boy göstermesi emek mücadelesini baltalarken işçi haklarını savunacak kadrolar yönetime gelemiyor. Sonuçta emeğin milli gelirden aldığı pay hızla düşüyor.