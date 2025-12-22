Gümüş fiyatları sert yükselişleriyle rekor üstüne rekor kırarken, sene başından bu yana en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, değerli metallerin yükselişini destekledi.
Gümüş fiyatları sene başında 28 dolar civarında hareketleniyordu. Sene içerisinde merkez bankalarının alımları, sanayideki kullanımlar ve Fed'in faiz politikası, gümüş fiyatlarında yükselişi destekledi.
Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve veri merkezlerinden gelen güçlü talebin desteklediği gümüşte, oluşan arz açığının fiyatlardaki yükselişe destek vermesi bekleniyor.
Onsun gümüşü, sene başından bu yana yüzde 138'den fazla yükseliş yaşayarak, 64 dolara kadar yükseldi.
Gram gümüşte de dolar/TL ve ons gümüşün etkisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Sene başına 32,64 liradan başlayan gram gümüş, yüzde 193'den fazla yükselerek, 95,70 liraya çıktı.
