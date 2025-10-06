Standard Chartered, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti. Banka,

ABD’deki hükümet kapanması süreci ve kurumsal yatırımcı ilgisini fiyat artışında etkili olduğunu dile getirdi.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin’in 121 bin doların üzerindeki son yükselişinin, “Ekim Yükselişi (Uptober)” olarak bilinen boğa piyasası örüntüsüne uyduğu aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre Kendrick, bu döngünün geçmiş dönemlerden farklı olarak halving (yarılanma) sonrası beklenen fiyat düşüşünü yaşamadan devam ettiğine dikkat çekerek, bunun piyasa dinamiklerindeki yapısal değişime işaret ettiğini ifade etti.

Bankaya göre, ABD hükümetinin kapanma süreci de Bitcoin için beklenmedik bir yükseliş katalizörü oluşturdu.

Kendrick, Bitcoin’in artık “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak değerlendirildiğini ve hazine getirileriyle korelasyonun da bu eğilimi güçlendirdiğini belirtti.

Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin altını çizen Kendrick, bu yıl net girişlerin şimdiden 58 milyar dolara ulaştığını, bunun 23 milyarlık kısmının ise sadece 2025'te gerçekleştiğini belirtti. Kendrick'e göre, yıl sonuna kadar bu fonlara akacak ek 20 milyar dolarlık bir giriş, 200 bin dolarlık Bitcoin tahminini gerçeğe dönüştürebilir.