Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin 5.3 olarak açıkladığı deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi. 8 GÜN ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 24 Eylül'de Para Politika ve Hayat programında yaptığı açıklamada depremin olacağı yere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Marmara'da kırılmayan risk taşıyan 2 tane fay var. Birisi Silivri Çukuru içinde.

Diğeri de Kumburgaz çukuru dediğimiz yerde. Silivri ile Kumburgaz arasında.

Bu da kırıldıktan sonra başka kırılacak fay yok diyorum.

Deprem yok demiyorum. Ortadaki sırttan 70 kilometre fay kırılacak 7 büyüklüğünde deprem olacak diyorlardı ama bu orta sırtta böyle bir fay yok"

"6.2 DEPREM POTANSİYELİ VAR, O POTANSİYELİN OLUŞUMU OLDU"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin hemen ardından CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmede ise, "200 kilometrelik bir fayın 10 kilometresi kırıldı" ifadelerini kullanırken, "23 Nisan'da olan deprem karada Silivri ile Büyükçekmece'de olmuştu. O fayın batıya doğru uzana segmenti Silivri Çukuru içinde olan kesiminde o segment üzerinde 6.0, 6.2 deprem olabilir diye son dönemde söylemiştim. Silivri Çukuru içindeki kısımda kırılmamış 6.2'lik potansiyel var. O potansiyelin 5.2, 5.3'lük bir oluşumu oldu. Buna benzer depremler olabilir. 2 fay var. Biri kırıldı diğerinde 6.0'lık bir deprem daha bekliyorum demiştim" dedi.

"BÜYÜK DEPREM GELECEK Mİ DİYE DÜŞÜNÜLEBİLİR, ASLA!"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise SÖZCÜ TV'de yaptığı değerlendirmede, "Tam isabetli olmuş, bizim 2.depremi beklediğimiz yer orası. Beklediğim büyüklük 6.9'la 7.1 arasında ana depremi olacak buranın dolayısıyla bu bölgenin gerilmesi olduğunu gösteriyor ama bizi izleyenler şunu anlamalı ki, "deprem çok yakınlaştı işte İstanbul depreminin ayak sesleri" gibi yorumlanmaması gerekiyor böyle bir durum söz konusu değil. Aynı yerde 6.2'lik bir depremi 23 Nisan'da yaşadık. Bu onun daha küçüğü. Depremin sığlığı çevrenin sarsılabilirliğini artırır. Ancak 5 yıkıcı bir deprem asla değil, İstanbul için hiç değildir. Bütün İstanbullular beklenen deprem gelecek mi diye düşünebilir, asla. Ben böyle bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise Gülşah İnce ile Haber Saati programında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Panik yapacak hiçbir şey yok. Bu tür depremleri daha önce gördük. Aynı yerde 2011 yılında 5.1, 2012'de 5.2 ve 2019'da da 5.8 depremleri gördük. Tekirdağ açıklarından Kumburgaz'a kadar olan yerlerde fay sürükleniyor. Referans vermek gerekirse Alman, Japon ekipleri fayın sürüklendiğini gösteriyor. Bugün olan deprem fayın sürüklendiği yerde. Bu tür depremler Marmara için olağan. Sürüklenen fay zonu içinde gelişen bir depremdir. Kumburgaz Çukuru'nda deprem bekleniyordu, tarihsel depremler Kumburgaz'da olduğunu söylüyordu bu da tartışmalıdır. Kumburgaz 23 Nisan'da kırıldı bu da büyük bir depremi oluşturmadı. Bir bakıma 7.4'lük bir deprem olmadı, arkadan depremler gelecek denildi ama bence sürüklenen faylar ancak bu kadar deprem enerjisi biriktirebilir.