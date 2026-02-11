Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli stres birikimi olmadığını savundu. Özellikle Adalar segmentinin pasif durumda olduğunu belirten Üşümezsoy, "İstanbul’da deprem riski bitti. Adalar hattı ölü bir faydır" diyerek, bu bölgedeki korkunun bilimsel temelden uzak olduğunu iddia etti.
ASIL RİSK SİLİVRİ İLE KUMBURGAZ FAYI ARASINDA
Üşümezsoy, asıl riskin Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay hattında olduğunu işaret etti. Üşümezsoy, açıklamalarında bilimsel verilerin yanı sıra yerel yönetimlerin ve uzmanların deprem yönetimi stratejilerini de hedef aldı. 1999 yılından bu yana belediyelerin "büyük deprem" söylemini kullanarak uluslararası fonlar sağladığını iddia eden profesör, bu kaynakların doğru değerlendirilmediğini savundu.
Üşümezsoy'un son açıklamaları, Marmara depremi bekleyen diğer bilim insanları arasında yeni bir tartışma başlatacak nitelikte.