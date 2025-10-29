4 Eylül'de 3,6 şiddetinde, 7 Eylül’de ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. 18 Ekim’de 3,4 büyüklüğünde deprem yaşanırken uzun süre sonra yeniden 6,1’lik bir deprem daha meydana geldi.



SIRADA SİMAV VAR



Yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki deprem hakkında konuştu. Sındırgı’da 6,1’den daha büyük bir sarsıntı beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, bir kez daha Simav hattını işaret ederek şöyle konuştu:



“Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav’daki fay henüz kırılmadı.



ANA ŞOKU ATLATTIK



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’deki depremlerin deprem fırtınası şeklinde sürdüğünü belirtti. Sözbilir, vatandaşların sakin olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmasın. Ana şoku yaşadık ve atlatıldı, panik yapacak bir durum yok.”



'ACİLEN DEPREM BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ'



Balıkesir'de yaşayan sanatçı Neco (Tahir Nejat Özyılmazel), depremde yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı: “Ciddi hissettik. Bazı komşularımızı balkondan sakinleştirdim. Daha önce SÖZCÜ’ye anlatmıştım. Burası acil bir şekilde deprem bölgesi ilan edilmeli. Halkın, huzuru ve güvenliği tesis edilmesi için çağrı yaptım. Ama olmadı. Gerekli işlemlerin yapılmadığı kanısı taşıyorum.”