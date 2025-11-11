Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, “deprem fırtınası” olarak tanımlanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sarsıntıların nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler verdi.

Sık sık aynı bölgede yaşanan depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olamayacağı sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

-Buradan şunu çıkarabiliyoruz: İki kavramı anlatmak istiyorum.

-Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez.

-Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi.

-Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir.