Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hissedilen artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede yaşanan 4.9’luk son sarsıntının ardından uzman değerlendirmeleri artarken, deprem hattındaki kırılmaların yönü ve yeni risk alanları da mercek altına alındı.

BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirten Üşümezsoy, son depremlerin ardından kritik bir uyarıda bulundu.

6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Katıldığı televizyon programında harita üzerinden yorumda bulunan Üşümezsoy, "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir" dedi.

AHMET ERCAN: "BAŞKA BİR DEPREM SINDIRGI'DA HASAR BIRAKIR"

Balıkesir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından SÖZCÜ TV yayınına bağlanan deprem bilimci Ahmet Ercan, başka bir sarsıntıyı daha tetikleyip tetiklemeyeceğini açıkladı.

Ercan, "Bu depremi başka bir depremi tetikler mi şeklinde konuşmak için çok erken. Bu deprem önceki depreme göre daha derinde gerçekleşti. Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı'da çok büyük bir hasar bırakır." dedi.