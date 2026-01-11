Türkiye'nin birçok bölgesindeki depremleri aylar öncesinden tahmin ederek tüm dikkatleri üzerine çeviren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy aşk hayatıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu.

'İRİ YAPILI, GÜÇLÜ KADINLARDAN HOŞLANIRIM'

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless gibi kadınlardan hoşlandığını belirten Üşümezsoy, "Bir kadında beni ilk çeken şey fiziksel duruştur. Uzun boylu, iri yapılı, güçlü olacak. Yanında yürüdüğünde uyum yakalayacağın, yani sağlam, diri bir vücut… Bu benim için önemli, 'Zeyna' gibi…Tabii mesele orada bitmez. O vücut çalışmayla şekillenir. Benim disiplinim bellidir; 3 ay antrenman ve diyetle o beden bambaşka bir noktaya gelir. Güçlü olmak yetmez, irade gerekir. Almanya’dan bir sevgilim vardı. Türkiye’ye geldiğimde 6 ay boyunca başka hiçbir kadına bakmadım. Çünkü benim için mesele arayış değil, bağ kurmaktır. İri bir kadınla başlar, birlikte dönüşürsün. Benim dünyamda iş böyle" ifadelerini kullandı.

'EVLENMEDİM, ÇOCUK SAHİBİ OLMAK DA İSTEMEDİM'

Hiç evlenmediğini ve çocuk sahibi olmayı da istemediğini söyleyen ünlü deprem bilimci şöyle devam etti:

Evlilik bana göre değil. Çünkü evlilik dediğiniz şey sonuçta bir imza. Benim dünyamda bağ, imzayla kurulmaz. Duyguyla kurulur. Hayatım boyunca şunu gördüm: Yanımda olan kadınlar kendilerini güçlü, değerli ve özgür hissetti. Bunu tek bir resmî bağın içine hapsetmek istemedim. Aşkı ve bağı sınırlayan bir yapı olarak görüyorum evliliği. Katolik nikahına inanmıyorum. Bu çok eşlilik savunusu değil.

Açık ve net söyleyeyim, çocuk istemedim. Dünyada zaten 8 milyar insan var, 10 milyara gidiyor. “Mutlaka bir çocuk daha yapmalıyım” fikri bana hiçbir zaman anlamlı gelmedi. Bir çocuk çok büyük bir emek, çok büyük bir sabır ister. Eğer ben enerjimi bir çocuğa verseydim, bugün bildiğiniz Şener Üşümezsoy olamazdım. Hayatımı sahaya, bilime, üretmeye verdim. Bu bilinçli bir tercihti.