Diyarbakır’da Gülcan M.’nin yüzünü bıçaklayarak paramparça eden Ahmet M. olayı kadından kaynaklanan haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. 6 ay tutuklu kalan eş ilk duruşmada tahliye edilmişti. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

Ahmet M.’nin yargılanmasına Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık savunmasında, “Eşim evden uzaklaştırma kararı aldırmıştı, ama beni eve çağırıyordu. Antalya'da başka erkeklerle görüşüyordu. ayrıca benimle evliyken bekar evi tutmuştu. Kendisine gel Şeyh'e gidip tövbe et barışalım evimize gidelim dedim." ifadesini kullandı.

"SENİ BERGEN GİBİ YAPACAĞIM' DEDİ, YÜZÜMÜ PARÇALADI"

Yüzü parçalanan kadın ise eşine gönderilen fotoğraflardaki çıplak kadının kendisini olmadığını, ancak çocuğun fotoğrafının kendi çocukları olduğunu söyledi.

Eşinin kıskanç olduğunu ve telefon kullanmasına dahi izin vermediğini belirten Gülcan M., “Sarı iç çamaşırlı kadın ben değilim. O şekilde iç çamaşırım da hiç olmadı. Kendisi benim resimlerimi başkasına atıp sonra da kendine attırıp kurgu yapmıştır. Eşim beni satmak istediği kişilere resimlerimi gönderir. Normal biri değil. Beni bıçaklarken ‘Seni Bergen gibi yapacağım, kafanı kopartacağım’ dedi. O benden telefonu istedi. Kaçacakken beni kapının önünde yakaladı ve bıçağı her yanıma savurduğu için yüzüme çok fazla darbe geldi. Paranoyak derecede kıskançtır” dedi.

Mahkeme heyeti, evli olan ikilinin aldatma iddiasıyla tartıştıkları ve sanığın eşinin yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaraladığını belirtti. Çıplak görüntülere ilişkin çözümlerin yapıldığını, ancak gönderilen hesabın tespit edilemediğini belirten mahkeme, sanığın eşini yaralamaktan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, incelenen fotoğrafların Gülcan M.’ye ait olduğunun tespit edildiğini ve farklı bir kişi tarafından eşine gönderildiğinin de sabit olduğunu belirtti.

Sanığın 'elem altında' eşini bıçakla yaraladığı değerlendirilerek hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı. Mahkeme sanığı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı, ardından da tahrik indirimi uygulayarak cezayı 5 yıl 3 aya indirdi. Olayda eşini elinden yaralamakla suçlanan Gülcan M. ise kendini savunduğu için beraatına karar verildi. Dosya bölge istinaf mahkemesine gönderildi.