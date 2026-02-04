Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın dosyaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Epstein’ın 2008’de çocuk istismarı suçundan mahkûm edilmesinin ardından Norveç Prensesi Mette-Marit ile İngiltere Prensi Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’ la temasını sürdürdüğü ortaya çıktı. Prens Andrew, yazışmalarda Epstein’a yaptıkları bir iş anlaşmasının ardından “senin köpeğin olmak istiyorum” diye yazdı. Ferguson’un ise, iki kızını Epstein’ın serbest bırakılmasından birkaç gün sonra, 2 kızını görüşmeye götürdüğü belgelendi.



Skandalın ardından Prens Andrew’un tüm ünvan ve rütbeleri elinden alınmıştı



BENİMLE EVLEN



2010’da ise Ferguson, Epstein’a gönderdiği bir e-postada “Hizmetindeyim, benimle evlen” ifadelerini kullandı. Mette-Marit ise Epstein’la görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından pişmanlık duyduğunu söyledi. Bu arada eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary, Epstein soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, dosyada Türkiye’nin de geçtiği bölümler için soruşturma başlattı.

PRENSESİN OĞLU TECAVÜZCÜ MÜ?



Mette-Marit’in Epstein’la temasları tartışma yaratırken, kraliyet ailesi bu kez de Marit’in oğlu Marius Hoiby’nin tecavüz ve şiddet suçlamalarıyla gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Hakim karşısına çıkan Høiby dört kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.