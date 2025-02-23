Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı Simon Banza (2) ve Edin Visca’nın golleriyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu basın toplantısında soruları yanıtladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına değinen Güneş çarpıcı ifadeler kullandı:

'BORDO MAVİ KAN OLMAZ'

"Hakemler konusunda düzen bu. Sürekli birilerinin canı yanıyor. Şimdi diyorlar ki; bana karşı yaptı. Sana karşı yaptıysa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kan olmaz! Kan kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor’un rengi. Eğer bir kumpas varsa gereğini yapmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın. Yetkililer sorumlu olacak. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor'a veya Sivasspor'a haksızlık yapmaksa yanlış bir yol, çok büyük bir yanlış. Bunu konuşarak kahraman olamazsın."

'YABANCI HAKEM MAGAZİN İŞİ'

"Ben oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de alanımıza girmeyecek. Yabancı hakem magazin işi. Gelse ne olur gelmese ne olur. Yine aynı tartışmalar devam edecek. VAR sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar."

'TUZUN KOKMASI GİBİ'

''Tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Hangi sonuçlar alınırsa alınsın çoğunluk memnun olmayacaktır. Siz yukarılara bakmayın aşağılarda bakın. Kimlerin nasıl canlarının yandığını."

'KİMİN CANININ YANDIĞINI GÖRECEKSİNİZ'

''Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok. Rakibe de sahaya da hakeme de uyum sağlamak zorundayız. Biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Kızıyoruz ama kızmak meseleyi çözmüyor. Hangi sonuç alınırsa kimse memnun olmayacak. Aşağı bakın kimin canlarının nasıl yandığını göreceksiniz?''

'BİR OYUNCU SAKATLANDI ORTALIĞI YIKTILAR'

"Galatasaray’da bir oyuncu sakatlandı, ortalığı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Bizim daha uzun süreli sakatlıklarımız oldu bir şey demedik. Kayda geçsin ileride kafaya oynarken kullanırız."

NWAKAEME VE SAVİC KONUSU

''Tony konusunda bazen hata yaptığımızı düşünüyorum. Uzun süreli oynatıyoruz sonra 2-3 hafta yok. Savic'in üst üste oynamasını doğru bulmadım. Sarı kartlıydı, bu yüzden değişiklik yaptım.''