Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘DÜŞÜNCEMİZİN GERİSİNDEYİZ’

"Kupada yolumuza devam ediyoruz ve ligde düşüncemizin gerisindeyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek, karakter, yetenek, ekonomik ve mental yatırım ister. A takımın beklentisi şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden oluyor. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissini verdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dış sahada alınan sonuçlar bize yakışmayan bir durum. Şampiyonluk yarışında geride kaldık, 3 ile 5 arasında olacağımızı düşünürken daha gerilerdeyiz. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Bu sezona yapılanma dedik ama beklentimiz Avrupa kupaları olduğu için 3 ile 5 arasında bir yer bulabileceğimizde ısrar ediyorum. Son dakikalarda yenilen goller, almamız gereken puanın altındayız. Deplasmanda oyun hızı ve temposunda düşüklüklerimiz var."

'HEDEFİMİZ KUPA ŞAMPİYONLUĞU'

"Hedefimiz kupa şampiyonluğuyla Avrupa'ya gitmek. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var, bunlar devam ediyor ama aşacak güçteyiz. Nwakaeme'nin sakatlığı var. Cihan da öyle. Cihan'ın parmak kırığı vardı. Oynarken ağrısının arttığını söyledi. Ameliyat olacak. Mustafa cezalı. Savic darbe aldı, kupa maçında oynadı ayağında küçük bir çatlak vardı. Oyun başında Banza'nın da sakatlığı oldu. Dışarı alamadık, oynamak istedi. Enis'le Draguş şu anda antrenmanlara çıkıyorlar. Banza ve Savic'in durumuna bakacağız. Zubkov'un durumu daha iyi. Düz koşularda sorun yok ama topla oynarken sıkıntı yaşıyor. Tim, yeni transferimiz. Daha önce 1 aylık bir sakatlık geçirmişti. O nüksetti. Şu anda antrenmana çıkacak gibi gözüküyor. Draguş, Enis, Tim iyi. Zubkov, Savic ve Banza'ya bakacağız."

‘DAHA GÜÇLÜ OLMALIYIZ’

"Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun bu imtihanı başaracağımızı düşünüyorum. Beklenti büyük olduğu için takıma inaçta sarsıntı olabilir ama daha güçlü olmalıyız. Bu takımla da en iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Yetkili ve sorumlu benim. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü ve geleceği önemlidir. Geçmiş geride kaldı. Bugün alacağımız sonuçlar geleceğe ümit verecektir. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Layık olduğu duruma getireceğiz. Hatay maçını kazanmak istiyoruz. Güç itibariyle kadrosundaki beklentiye cevap veremediği için alt sıralarda kaldı. Güçlü bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılmak zorundayız. Son dakikalarda yediğimiz 5 maçta puan kayıplarına sebep oldu. Takımın iyi olması çok önemli.

'TRABZONSPOR 2025’İ PLANLAMALI'

İyi sonuç almadığında altyapısı, taraftarı da etkileniyor. Bu yıl da yapılanmayla birlikte başkanın da heyecanlı gördüğüm için, sadece Trabzonspor'u değil şehri de ilgilendiriyor. Bugün 2025, Trabzonspor 2035'i planlamalı. Elimizdeki kadronun sürdürülebilir olması esastır. Altyapıdaki oyuncularımıza destek olacağız, zaten destek veriyoruz. Altyapıdan gelecek oyuncularımız var."