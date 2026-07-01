Eski manken Şenol İpek, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Eski nişanlısı Sevil S., evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde güvenini kazanarak kendisinden 3 milyon 500 bin TL aldığını iddia ettiği Şenol İpek hakkında, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sembolik olarak 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Günaydın'ın haberine göre; Dava dosyasına göre Sevil S. ile Şenol İpek, 31 Mart 2025'te ilişkiye başladı. Kısa süre sonra nişanlanan çiftin ortak bir yaşam kurma kararı aldığı, Şenol İpek'in Sevil S.'nin İzmir Alaçatı'daki evinde yaşamaya başladığı ve Nisan 2026 için Çeşme Belediyesi'nden nikâh günü aldığı belirtildi.

Dilekçede, Şenol İpek'in evlilik vaadiyle güven kazandıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek Sevil S.'den toplam 3 milyon 500 bin TL aldığı ileri sürüldü.

Sevil S., ilişkilerinin yaklaşık bir yıl ardından Koray isimli bir kişi tarafından telefonla arandığını, görüşmede İsviçre'de yaşayan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktardı.

Bunun ardından Şenol İpek'in, birlikte oldukları dönemde Gülefer A. isimli bir kadınla da ilişki yaşadığını öğrendiğini belirten Sevil S., söz konusu kadının da benzer şekilde güven ilişkisi kurularak kendisinden 4 milyon 500 bin TL alındığını anlattığını ifade etti. Bu gelişmeler üzerine nişanını sonlandırdığını kaydetti.

Mahkemeye sunduğu dilekçede Sevil S., nişanlılık sürecinde güveninin sistematik biçimde kötüye kullanıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını belirtti. Ayrıca Şenol İpek'in evlilik iradesi sergileyen davranışlarının ailesi ve yakın çevresinde güven oluşturduğunu, yaşananların ise itibarını, psikolojik durumunu ve güven duygusunu ciddi şekilde zedelediğini ifade ederek manevi tazminat talebinde bulundu.