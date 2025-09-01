TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, açılım süreciyle ilgili tartışılan ‘Af’ formüllerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şentop, yeni öneride bulundu. Şentop, Cumhuriyete karşı başlatılan Şeyh Said isyanı sonrası çıkarılan affı hatırlattı. (Bu af ile isyana katılanlar serbest bırakılmış Şeyh Said idam edilmişti.) Şentop şöyle dedi:

‘YETERLİ KALMAZ’

“1928 tarihli kanunda olduğu gibi, kesin ve geri dönüşsüz bir af yerine belli bir süreye bağlı olarak hukuka uygun davranışın takibi suretiyle kesinleştirilebilecek şartlara da bağlanması, infazın veya soruşturmanın ya da kovuşturmanın tecili şeklinde yapılması söz konusu olabilir. Ancak örgütün tasfiyesi çerçevesinde konunun sadece kriminal boyutlar içinde ele alınması yeterli kalmayacaktır.”