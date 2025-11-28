Ekonomi yönetiminin söylemlerinin aksine, hayat pahalılığı vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Aynı marketten 3 yıl arayla alınan 41 ürünün faturası ürküten bu durumu ayan beyan ortaya koydu. Gerçekler, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın SÖZCÜ için gerçekleştirdiği ‘halkın enflasyonu’ araştırmasıyla ortaya çıktı.

Sakarya’daki bir markette 4 kişilik aile için temel ihtiyaç ürünlerini alan Dikbayır, “Enflasyon düşme eğiliminde, düşüyor, sıkın dişinizi, az kaldı, zor günleri atlattık” gibi sözlerle oyalanan vatandaşın cüzdanının nasıl boşaldığını gözler önüne serdi. 2022 Kasım ayı ile 2025 Kasım ayı arasında fiyatlar uçtu. Dikbayır ailesinin market sepeti 2022 Kasım ayında 1.348 TL’ye dolarken, 2025 Kasım ayında aynı miktarda ve aynı ürünlerle 4 bin 353 TL’ye doldu. Üç yıllık sürede piyasadaki yangın 3.22 kat ve yüzde 223 arttı. En yüksek artış ise et ürünlerinde oldu. Dana kıymanın kilogramı 2022 yılı Kasım ayında 110 lirayken Dikbayır, bugün aynı kıymaya 637.56 TL ödedi.

MARKET SEPETİ UÇTU

Kasım 2022 ile Kasım 2025 arasında 1 kilo limon 23.60 TL’den 78.78 TL, bir kilo domates 20.23 TL’den 60.53 TL’ye çıktı. 500 gram peynir 57.90 TL’den 139.50 TL’ye, 15’li yumurta 39.10 TL’den 159 TL’ye, 400 gram tereyağı ise 89.90 TL’den 239 TL’ye çıktı. Aynı dönemde 80 gramlık pul biber 19.95 liradan 71 liraya, bir litre süt 19.15 liradan 44 liraya, çayın kilosu 65.90 liradan 289 liraya, nohutun kilosu, 45.75 liradan 169 liraya pirincin kilosu da 47.90 liradan 115 liraya yükseldi. Kuru fasülyenin kilosu da 49 lira 75 kuruştan 139 liraya çıktı.

Eşi Nigar Hanım ile sahaya çıktı

Ümit Dikbayır, yıllarca eşi Nigar Dikbayır ile market ve pazara giderek enflasyonu yerinde hesaplıyor ve 4 kişilik ailenin zaruri ihtiyaçlarını market ve pazardan alıyordu. Yıllarca milletin enflasyonunu ölçen Dik- bayır ailesi ‘Nerede kalmıştık’ diyerek bu kez SÖZCÜ için market ve pazara gitti.