Sunucu Serap Paköz, yayınladığı video ile sevenlerini endişelendirdi. Yıllardır hazırlayıp sunduğu sabah kuşağı programlarıyla tanınan sunucu, meme kanserine yakalandığını açıkladı.



11 Mart tarihinde teşhis aldığını belirten 60 yaşındaki Paköz, "Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'Meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım" dedi.

"SARSILDIM AMA PES ETMEDİM"

Paköz, peruk kullanmak yerine süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını vurgulayarak, "Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah..." ifadelerini kullandı.