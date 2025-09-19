'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül (42) ile 2018 yılında evlenen oyuncu Seray Sever (52), 2022'de de ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

"SENİ KAFESLİYOR' DEDİLER"

Önceki gün Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol'a konuk olan Sever, ilginç bir açıklama yaptı. Oyuncu, eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kocam benim ruh eşim. İlk karşılaşmada 'ruhlardı konuşan' dedim; benden 10 yaş küçük olması, 'küçük erkeklerden hoşlanmam' ezberimi bozdu."

"İstanbul-Bodrum arasında aramızı bozmaya çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. 'Seni burada kafesliyor' diye fitne atanlar çıktı ama biz kenetlendik."

"Kocamı 'Ölene kadar yanımda olsun' dediğim bir yerden seviyorum."

"Eşim Bodrum'da yaşamak şartıyla çocuk konusuna 'evet' dedi. İstanbul'daki evi kiraya verdik; 'çocukları İstanbul'da büyütmeyeceğiz' dedi."

"Sekiz kez tüp bebek denedim. Dokuzuncuda, 49'umda anne oldum. Anne olduktan sonra takipçi kitlem tamamen değişti. Yüzde 80 erkekken şimdi yüzde 80 kadın."

"BİR DAİRE PARASINDAN FAZLA HARCADIM"

Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada da "Tüp bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım" demişti. Sever şunları söylemişti:

"Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operayonum çok meşakkatliydi. Başka ellerde olsam çıkamayabilirdim. Benim kendimle alakalı sorunlar... 3,5 saat sürdü operayon. Çocukları hızlıca alıp ondan sonra beni toparlamaya başladılar. 10 ünite kan aldım."

"Ameliyathaneye girerken bu kadarını bilmiyordum. Hastaneye gitmeden iki kalça kemiğimin yanlara doğru açıldığını gördüm. Sabah 05.00'te hastanedeydim."

"Doktor 'Seray hastaneye gelsin, sakın bir şey yemesin' diyor. Ben 'Hayır çocukları boğa burcu yapacağım, yarın gideceğim hastaneye' diyorum. İçeride 20-25 kişi vardı. En büyük ameliyathanedeydik. Önce 'Buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayayım' dedim. Sonra 'tamamen tesimiyetteyim, gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına...' diye düşündüm."

"Bana 'çocuğun olmaz' demediler ama söyledikleri arkadaşlarım var. Ben defalarca denedim. Kimse umudunu kaybetmesin. Yeter ki doğru insanlar olsun. İnancımı yitirebilirdim. Annem 48 yaşında doğal hamile kalmış. Ona çok inanıyordum. Ben de hamile kaldım."

"O süreçte manevi olarak yıpranıyorsun, maddi olarak da öyle böyle değil... Bu iş ticarete dönmüş. Tüp bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım."