Habertürk ve Show TV’nin de bağlı bulunduğu Can Holding, 11 Eylül'de düzenlenen kara para aklama operasyonuyla gündeme geldi. Holding bünyesindeki şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanırken, şirketin yöneticileri ve sahipleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sırasında fenalaşan Tekdağ, hastanede tedavi altına alındıktan sonra yeniden adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından Tekdağ, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

BAHÇELİ'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Odatv’nin aktardığına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Tekdağ'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Bahçeli’nin, Tekdağ’a yönelik dayanışma ve destek mesajı verdiği ifade edildi.

İkilinin daha önce de Ramazan Bayramı'nda telefonla görüştüğü, o dönemde Tekdağ’ın Bahçeli’ye kalp rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.