Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti. Sabah saatlerinde adliyeye gelip Saran'ın savcılıktaki işlemlerini takip eden yönetim kurulu üyeleri de kulüp binasına geçti. Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı. Talha Arslan'ın haberine göre kapıda bekleyen gazetecilere "Hadi içeri girin artık, üşümeyin" sözleriyle seslenen Saran, kulüp binasındaki merdivenleri çıktıktan sonra ağlayarak çalışma arkadaşlarına sarıldı.

