Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

8 Ekim'den bu yana 30'dan fazla ünlü isim saç, idrar ve kan örneği vermiş, birçoğunun sonucu açıklanırken, bazılarının da hala uyuşturucu testi sonuçlarının çıkması bekleniyordu.

Dün uyuşturucunun yanı sıra "fuhuş" soruşturması da açılan ve tutuklanan "Cihanna" lakaplı Cihan Şensözlü'nün testinin pozitif çıktığ; yalnızca uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örnek veren Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız gibi isimlerin testinin pozitif, İrem Sak ve Danla Bilic'in de temiz çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Birkaç gün önce Miami'den Türkiye'ye dönen ve hem ifadesini hem de numunelerini veren Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği açıklanmıştı.

"ALLAH TARAFINDAN KORUNMUŞ KALPLERE..."

Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği söylenen Şeyma Subaşı'ndan dün akşam yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Allah'a sığındığını belirten Subaşı, "Gerçek olan insanlar kendilerini ilan etmez. Allah tarafından korunmuş kalplere ve zihinlere yönlendirilmeyi diliyorum; yalnızca ‘ilgi’ gibi görünen şeylerden de uzak durmayı… Bunu zor yoldan öğrendim. Bu kaderdi ve Allah’ın yol gösterdiği, rehberliğinde olan kişiler için yazılmıştı.” açıklamasında bulundu.