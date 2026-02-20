Serbest bırakılan şarkıcı Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Kaan Tangöze savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

“SOKAK ÜZERİNDE BİR TORBACIDAN ALDIM”

Aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğu u söyleyen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze “Üzerime atılı suçlamayı anladım. Yine bana bahsetmiş olduğunuz etkin pişmanlık hükümlerini anladım.Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size

bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da

tanımıyorum.”

“EVDEKİ UYUŞTURUCU BAYATLAMIŞ OLABİLİR”

Evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Tangöze, “İşleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim” ifadelerini kullandı.

“GECE VAKTİ EVİN BALKONUNDA İÇERİM”

Uyuşturucu maddeyi ne sıklıkta içtiğini anlatan Tangöze, “Genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında Hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum. Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım. Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.” şeklinde konuştu.

Murat Dalkılıç savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Gözaltına alınanlardan şarkıcı Murat Dalkılıç ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsa bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesi ile hiçbir işlem yapmadım. Hisse almış olduğum rakam ise 100 bin lira civarıdır.

İsmail Hacıoğlu'nun savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

"POSTA KUTUSU YÖNTEMİYLE TEMİN ETTİM"

Savcılık sorgusunda uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden oyuncu İsmail Hacıoğlu, pişman olduğunu dile getirdi. Hacıoğlu’nun ifadesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uyuşturucuyla ilk kez Hollanda’da bulunduğum sırada merak üzerine tanıştım. Daha sonra zaman zaman kullanmaya devam ettim. Tanınmış bir kişi olduğum için kimseyle yüz yüze gelmedim. Sosyal medya üzerinden ulaştığım kişilere parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum. Aktörlük mesleğinin getirdiği yoğun stres ve rahatlama arzusu nedeniyle bu maddeye yöneldim. Pişmanım."

'MERAKIMDAN DOLAYI ESRAR KULLANDIM'

Gözaltına alınanlardan oyuncu İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım" dedi.

Adem Kılıçcı savcılıkta şu ifadeleri kullandı:

'BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞTIM'

Gözaltına alınanlardan Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.