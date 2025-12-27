İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde bulundurma” ve “uyuşturucu satışı” suçlamalarıyla tutuklanan Sercan Yaşar, geçtiğimiz günlerde ifade vermek üzere adliyeye getirildi. İfadesinin ardından hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliyenin ardından kamuoyunda “tutuklandıktan sonra her şeyi anlattığı” yönünde iddialar gündeme gelirken, Yaşar bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yaşar’ın avukatı İbrahim Atakan Sert tarafından yapılan yazılı açıklamada, müvekkilin dosyada asılsız bir ihbar nedeniyle şüpheli konumuna getirildiği belirtildi. Açıklamada, Yaşar’ın ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretine işaret edecek herhangi bir madde, ekipman ya da suç geliri niteliğinde para bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca, gözaltı sürecinde yaşanan panik ve anksiyete hali nedeniyle cep telefonundaki bazı uygulamaların silinmesinin, suçla bağlantısı kurulmadan tutuklamaya gerekçe yapıldığı savunuldu.

“ETKİN PİŞMANLIK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklamada, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunmaması ve tutuklamanın son çare olması ilkelerini dikkate alarak adli kontrol uygulanmasına karar verdiği aktarıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanıldığı yönündeki iddiaların hukuken mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Yaşar’ın isnat edilen suçu kabul etmediği ve soruşturmanın başından itibaren suç şüphesinin zayıf olduğu belirtildi.