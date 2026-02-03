Beşiktaş'ta golcü transferinde Alexander Sörloth ismi gündeme geldi. Atletico Madrid’in Leonardo ve Lookman transferleri sonrası Sörloth’un tahtı sallandı. Norveçli yıldız da kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Beşiktaş’ın Başkanı Serdal Adalı, bu durumu avantaja geçirip kendisine tepki gösteren taraftarları susturmayı hedefliyor. Adalı’nın en önemli kozu arasının iyi olduğu Atletico Başkanı Enrique Cerezo.

JUVENTUS PUSUDA

Kartal'ın Başkanı, Cerezo’yla görüşüp Sörloth’un maliyeti hakkında bilgi alacak. Şartlar uyarsa Adalı’nın hedefinde Sörloth’u satın alma opsiyonuyla kiralama var. 30 yaşındaki Norveçli golcü için en ciddi teklifin Juventus’tan geldiği öğrenildi. Sörloth, bu sezon Atletico formasıyla 30 maça çıktı ve 10 kez ağları havalandırdı.