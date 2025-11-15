Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında kulüp transfer politikalarına da ışık tuttu.

Adalı, Fenerbahçe'den kiraladıkları Cengiz Ünder'in bonservisi ve Beşiktaş'la adı geçen İrfan Can Kahveci'nin transfer ihtimaline ilişkin konuştu.

Cengiz Ünder'den memnun olduklarını belirten Adalı, "Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Çok iyi oynuyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda %70'inde, %100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız." dedi.

İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya cevap veren Adalı, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.