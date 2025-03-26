Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin hakeminin açıklanması an meselesi olurken siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.