Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Yarın camiamız için, Türk futbolu için çok önemli bir derbi maçına çıkacağız. Beşiktaş'ımız bu müsabakaya gelirken ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış durumda. Son 4 resmi maçımızı da kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu her geçen gün yükseliyor, taraftarlarımız sahada arzu ettikleri Beşiktaş'ı görmeye başladı. Yarın da Galatasaray karşısında, büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişatı devam ettirmek, camiamıza bir derbi zaferi yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Derbiyi kazanacaklarına inandığını belirten Adalı, mücadeleyi yönetecek hakem Ozan Ergün'le ilgili yaptığı açıklamada, "Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni ve genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Hakem değil takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum"

VAR hakemleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını savunan Adalı, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız hakemler konusunda ne yazık ki haklı çıktık, birçok maçta aleyhimize yanlış kararlar verildiğini gördük. Aylardır üzerinde durduğumuz konu, sahadaki hakem yönetiminden ziyade VAR'da görev yapan hakemlerle ilgiliydi. Bu konuyu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz'a ilettim. Sayın Hacıosmanoğlu da bu konuda oldukça sıkıntılı. Zaten kendisinin de geçmişte 'Hakem hatasını anlayabilirim ama VAR'da yapılan hatayı affetmem' şeklinde demeçleri oldu, konuya bu şekilde yaklaşıyor. VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bu konuları ilettim, gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakem değil takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Sahada adalete, eşitliğe, doğru bir hakem yönetimine Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Genç kardeşimizin de başarılı olacağından hiç şüphem yok."

"Oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları da oldukça manidar"

Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip futbolcular tarafından siyah-beyazlı oyuncuların saha dışına çekilmeye çalışıldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Birlik beraberlik ruhunu yakalamış, taraftarının desteğini arkasına almış, oyununu da her geçen gün geliştiren takımımızın bu maçı kazanacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, taraftarımız, hepimiz bu maça hazırız. Bu maça mental olarak ne kadar hazır olduğumuzu geçtiğimiz gün Çaykur Rizespor'la oynadığımız kupa maçında gösterdik. Bu maçta oyuncularımız her türlü tahrik ve provokasyona uğradı, ölçünün kaçtığı sertlikte faullere maruz kaldılar ancak soğukkanlılıklarını korumayı başardılar. Bizi maç öncesi saha dışına, kavgaya, kaosa çekmek isteyenlere en güzel cevabı verdiler. Oyuncularıma bu sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken, oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları da oldukça manidar. Böyle bir maçta tansiyonu yükseltme, olayları saha dışına taşıma niyetinde olanların amacı nedir, az çok tahmin edebiliyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri Çaykur Rizespor Başkanı ve teknik heyetinin takdirine bırakıyorum. Gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok."

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla en son dün görüştüğünü belirterek, "Spontane gelişti, planlanan bir görüşme değildi. Geçmiş olsun ziyaretine gittim. VAR'daki sıkıntıları kendilerine aktardım. Kendilerinin de hassas davranacağına eminim. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun sorunu." ifadelerini kullandı.

Derbi için özel bir prim belirlemediklerini söyleyen Adalı, "Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Bu maç da her maç gibi olacak. Maçtan sonra hocanın görüşleri doğrultusunda prim veririz ama belirlenmiş bir rakam yok." dedi.

Adalı, stat sponsorluğuyla ilgili olarak, "Tüpraş ve Beko'yla önümüzdeki 3 sene daha devam edeceğiz. Henüz biten bir noktada değil ama rakamlar ve diğer şartlar belli olunca açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber, güzel bir iş ve kadro planlaması yaptı"

Ara transfer döneminde renklerine bağladıkları oyuncularla iyi bir kadro planlaması yaptıklarını söyleyen Adalı, "Sergen Yalçın ve Serkan Reçber, güzel bir iş ve kadro planlaması yaptı. Son bir hafta içinde çözdük çoğu şeyi. İkisine de teşekkür ederim. Burada önemli olan kurmaya çalıştığımız sistem. Biz olalım veya olmayalım bundan sonra transferlerin bu sistem dahilinde yapılması önemli. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Sürdürülebilir olursa o zaman değerini bulur. Çok iyi bir sistem var ve bu sisteme göre de bu transferleri yaptığımız müddetçe yüzde 80 isabetli transfer yapmaya devam eder Beşiktaş. Tesislerde de yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Sezon sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Bankalar Birliğinden belirli bir plan dahilinde çıkacaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Dikilitaş, sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Müteahhit gerekli taahhütlerini yerine getirdi. Bankalar Birliğinden çıkma konusu bir plan ve program çerçevesinde yürüyor, aksayan bir şey yok. İstersek pazartesi günü Bankalar Birliğinden çıkarız ama bunu bir plan dahiline oturttuk. Bunu bir plana göre yapmak daha iyi. Önümüzdeki ay bir bankayı, sonra bir diğer bankayı bitireceğiz. Vergi borcumuz var. Önümüzdeki hafta Maliye Bakanı'yla bu konuları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde genç oyunculara yöneleceklerini belirten Adalı, "Gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. Son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz. Geçen sezondan beri genç kontenjan tarafı 6 olsun diye ısrarcıyız. Kontenjan ne kadar çok olursa Türk futbolunun faydasına olur. Kulüpler de son sahibi olacağı futbolcuları transfer etmemiş olurlar. Futbolda yaş gitgide aşağı indi." dedi.

Beşiktaş, Cabir Yapı'yla sponsorluk anlaşmasını uzattı

Beşiktaş Kulübü, futbol A takım forma kol alt sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Tüpraş Stadı'nda Cabir Yapı'yla gerçekleştirilen imza törenine başkan Adalı'nın yanı sıra Cabir Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammed Uğur katıldı.

Törende konuşan Adalı, "Sponsorlarımızın desteklerini sürdürmeleri de bizler için çok değerli. Cabir Yapı'yla sezon başında başlattığımız bu iş birliğini önümüzdeki sezon da sürdüreceğiz. Sponsorluk bütçesini önemli ölçüde arttırarak önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ımıza desteklerini sürdürecek olan Cabir Yapı Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Uğur ise "Beşiktaş yalnız bir spor kulübü değil, tarihi ve duruşuyla Türkiye'nin en önemli marka değerlerindendir. Bu camianın bir parçası olmak bizim için çok kıymetli. Beşiktaş'a katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.