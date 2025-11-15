Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyürken, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmak istediği, hatta futbolu bırakabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Ümraniye'de yoğun güvenlik önlemi alındı.

'BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ'

Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva krizine yönelik açıklamalarda bulundu. Krizin Başakşehir maçı ile başladığını ifade eden Adalı "Rafa, Başakşehir maçında 83. dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik, epey de uğraştık. Rafa ile yaptığımız görüşmede, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu.

Rafa Silva emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Başka bir yere gitmek istiyorum' diyerek farklı söylemde bulundu. Kimse suçlu aramasın. Biz başından beri oyuncuyu kazanma yönünde tavır sergiledik. Maddi açıdan da Rafa Silva'ya borcumuz yok." dedi.

'3 MİLYON GETİREYİM BENİ BIRAKIN'

Rafa'nın menajerinin taleplerinden de söz eden Serdal Adalı “Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık.

Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Transfer dönemine dek maçlara çıkmasını, antrenmanlara çıkmasını istedim. Rafa, bu konuda şu ana dek olumlu bir adım atmadı. Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!

Rafa Silva'nın iki seçeneği var: Ya sözleşme hükümlülüklerini yerini getirir ya da Beşiktaş'ın istediği bonservis miktarını getirip kulüpten ayrılır. İkisini de yapmazsa parasını verip oturturuz." ifadelerini kullandı.

'İLK KONUŞMADA SORUN VARDI'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Gerçekleri anlatacağını söyleyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın "Kendi çalıştığım oyuncuyla ilgili özel şeylerimizi burada ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz. Teşekkür ederiz. İş ahlakımızı sorgulamaya başladınız. Benim hiç söylemediğim sözleri yazdınız sosyal medyada. Hiç idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim.

Göreve geldiğim ilk gün, Rafa Silva ilk konuşmamızda "ben kampa zoraki geldim, futbolu bırakmayı düşünüyorum, kalmak istemiyorum" dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık.

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok.

Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.." diye konuştu.

MENAJERİNE SİTEM

Rafa Silva'ya kapılarının açık olduğunu ancak menajerinin tavırlarını tasvip etmediğini belirten Yalçın "Rafa Silva hala gelip antrenmana çıkmak, maça çıkmak isterse kapımız açık. Bizle iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla diyaloglar oluyor. Konu benim dışımda. İdare edebileceğim kadar idare ettim. Karışmadım.

Menajeri sürekli kulübü tehdit ediyor. İş bir yerden sonra 'Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir' konusuna geliyor. Burada herkesin yeri dolar. Benim de dolar, başkasının da. Oyundan neden çıkardın derseniz de kusura bakmayın ya çıkardım yani. Ronaldo, Messi de oyundan çıkıyor.

Profesyonel futbolcunun yapması gereken şeylere uymuyor oyuncu. Sorun bizimle alakalı değil, zaten bize bir saygısızlığı olsa o işi ben kendim çözerdim. Problem bizimle olmadığı için biz de üzülüyoruz duruma. Bence oyuncuya da sorun niye böyle yaptığını." dedi.