Beşiktaş son bir haftadır su yüzüne çıkan Rafa Silva kriziyle boğuşuyor. Salon çalışmalarına katılmamasıyla başlayan, Sergen Yalçın’ın performansını eleştirmesiyle katlanan sıkıntı, Fenerbahçe derbisi öncesi tavan yaptı. Maça çıkmak istemeyen Portekizli yıldızı, Serdal Adalı ikna etti. Ardından yapılan görüşmede Rafa, “Moralim çok bozuk. Sahaya konsantre olamıyorum. Futbolu bırakmak istiyorum” diyerek Serdal Adalı’dan izin istedi.

HANİ BIRAKACAKTIN!

“SEZON sonunda yeniden konuşuruz” diyen Adalı’yı bu toplantı sonrası Rafa Silva’nın menajeri aradı ve “Biz, devre arasında ayrılmak istiyoruz. Alacaklarımızı ödeyin” ifadesini kullandı. İşte bu sözler Başkan Adalı’yı sinirlendirdi. Önceki akşam Ümraniye’de son bir görüşme yaptığı Portekizli yıldıza, “Hani futbolu bırakmaktan bahsediyordun. Menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Senin derdin bedava gitmek! 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon Euro getirirsen, yolun açık olsun” diye rest çekti.