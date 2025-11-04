Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile Fenerbahçe derbisinin ardından bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Derbiyi konuştuk ve maalesef iş artık bir şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim maçtan sonra teknik heyetle de görüştük. Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği bir oyun sistemi var. Kırmızı karta kadar da bunu gördük. Bütün amacımız o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. Bu oyunu 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Yalçın ile ilgili birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır. En ufak da bir problemimiz yoktur."