Beşiktaş 2-1 kazandığı Eyüpspor maçında yaşananlar ile ilgili TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı.
Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı, bu hafta içerisinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurullarla birebir görüşme yapacak.
Toplantıda Eyüpspor maçında Halil Umut Meler’in tartışılan yönetimi, VAR kararları ve sezonun tamamıyla ilgili hakem atamaları konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirilecek.
Başkan Adalı, TFF tarafıyla bu sezon yüz yüze iletişim kurma ve gerekli adımların atılması konusunda bizzat devreye girme kararı aldı.