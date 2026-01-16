Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transferlerin geciktiğine yönelik eleştirilere yanıt veren Adalı "Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. Bir yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve takımı ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine 'enkaz' edebiyatı yapmaktan uzak kalıyorum." dedi.

Gelecek hafta takviyelerin sonuçlanacağı yönünde taraftara müjde veren Adalı "Kış döneminde transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Önümüzdeki bir hafta içinde bazı transferlerde sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki bir hafta içinde ihtiyacımız olan bölgelerin transferlerini bitirmiş oluruz. Sol kanat, stoper ve emin olabileceğimiz bir 6 numara bakıyoruz.

Filip Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı, kulübünde kiralama limitlerinin dolu olması. Onun için bekliyoruz. Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter. Nuno Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylüyor arkadaşlar. Kulübüyle görüşüyoruz. Bugün de bitebilir, 1 haftaya da bitebilir. Olmayacak gibi görünmüyor ancak bu transferdir, olmayabilir de. Alternatiflerimiz de hazır" ifadelerini kullandı.

TEKLİFLERİ AÇIKLADI

Takıma gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de önem taşırken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oyuncularına gelen teklifleri açıkladı.

Ayrılık ihtimallerini değerlendiren Adalı "Demir Ege’ye teklif var, görüşüyoruz. Demir Ege de gitmek istiyor. Her ne kadar konuşmak istemesek de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham’a gelen bir teklif var. Abraham’ın gidişine sıcak da bakmıyoruz açıkçası. Tammy'i İngiltere'den başka bir takım daha istiyor. Aston Villa'dan bize herhangi bir oyuncu önerilmedi. Bizim onlardan istediğimiz oyuncular var biz kendilerine ilettik.

Benfica, Rafa Silva için bir girişimde bulundu. İstediğimiz teklif gelirse Rafa gider Benfica'da oynar. Öyle bir teklif gelmezse Rafa burada kalır. Bizim için Rafa'ya ödeyeceğimiz para çok önemli değil." diye konuştu.