Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.

İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okundu. Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı.

Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik." ifadeleriyle düşük olan katılıma sitem etti. Son dönemde alınan skorların üzücü olduğunu aktaran Adalı "Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık. Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım." dedi.

'HEP GÖLGEDE KALIYOR'

Kulübün içinde bulunduğu mali yapıya da ışık tutan Başkan Adalı "Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmaların olumlu sonuçlar doğurduğundan bahseden siyah beyazlıların başkanı "Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal. Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz. Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama camiaya zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Biz işin önce ekonomi ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında transfer bütçelerini oluşturup, buna göre anlaşmalar yaptık." dedi.

'BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ'

"Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."

Eski yönetime de sert sözlerle yüklenen Serdal Adalı "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden! Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?

Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime. Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım." diyerek tepki gösterdi. Adalı'nın bu sözleri salonda alkış aldı.

DİKİLİTAŞ MÜJDESİ



Başkan Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi için müjdeyi vererek şu ifadeleri kullandı: "Dikilitaş için proje çizimi tamamlandı. Müjdesini vermek isterim ki bugün itibarıyla gerekli imzaların tamamı atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete kavuşmuştur. Projemize 4 dönümlük ek bir bölüm dahil ettik ve böylece proje alanı 20 dönüme çıktı. Şişli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir arazi üzerinde yaklaşık 16.000 metrekarelik bir öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Beşiktaş olarak üniversiteli gençlerimize hizmet verecek çok güzel bir yurt yapacağız. Bu şekilde, daha önce hiçbir kulübün gerçekleştirmediği bir uygulamaya da imza atmış oluyoruz.

Ziraat Bankası ile anlaşamadık. Bildiğiniz üzere projenin başında bankayı sürece dahil etmek istemiştik ve genel prensiplerde de mutabık durumdaydık. Ancak kulübümüz için daha faydalı olacak çözüm ortaklarıyla yolumuza devam edeceğiz. Dikilitaş ile ilgili bütün resmi prosedürleri tamamladık. Geçtiğimiz günlerde de ilgili bakanlarımızla bir araya geldik. Gereken imzaların hepsi atıldı. Projenin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."