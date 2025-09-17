Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon ve kulüp gündemine dair Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sıfırdan bir takım kurduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Beşiktaş Başkan9ı Serdal Adalı "Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı bir dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu." dedi.

'KANAYAN YARA...'

Başkan Adalı, yüklü sözleşmelerin fesih sürecini siyah beyazlı ekibin kanayan yarası olarak nitelendirdi. Zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade eden Adalı "Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı. Kaliteli, aidiyet hisseden, kişisel hedefleri bitmemiş oyuncular getirmek durumundaydık. Çok daha genç ve kaliteli kadro oluşturmak zorundaydık. Bu sezon başı tam 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yerlerine bahsettiğimiz kriterlere uyduğunu düşündüğümüz 12 futbolcuyla anlaştık. Her transfer döneminde gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Kimler gidecek diye bizden başka manşetlere taşınan kaç kulüp vardır bilemiyorum. Bunlar yılların yanlışı, birikimi. Bizi en çok zorlayan, yeni oyuncular için ayıracağımız bütçeyi de azaltmak durumunda kaldık. Kimisiyle zor kimisiyle kolay geçen pazarlıklar oldu.

Bazıları oynama şansı bulamamalarına rağmen, umurlarında değil. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da güzel hayatları vardı. Kendi hallerine bıraksak memnuniyetle kalırdı. Futbolcu mutlu, menajeri mutlu ama ortada yok, onları buralara alan yöneticiler teknede, yazlıklarında. Beşiktaş taraftarı hariç herkesin keyfi yerinde." ifadelerini kullandı.

'ORKUN STANDARTLARI DEĞİŞTİRDİ'

Serdal Adalı, Orkun transferi ile beklentilerin değiştiğini açıklarken "Orkun Kökçü transferinden sona beğeni standartları da değişti. Taraftarlar sıradanlıktan çıkmaya başladı. En iyisine layıklar. 30 bin kişi statta mutlu ve umutlu bir şekilde Orkun'u beklerken özellikle sosyal medyada maliyetini öne çıkararak oyuncuyu hedef gösterdi. Beşiktaş taraftarının bir gün bile mutlu olmalarına tahammülleri yok. Beşiktaş taraftarının yakasından düşün. Bırakın insanlar sevinsinler. Mutlu olsunlar." dedi.

"TOPLAM MALİYETLERİ 85 MİLYON"

Gönderilen oyuncuların maliyetlerine ilişkin konuşan Serdal Adalı "Amir, Al Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain... Muçi ve Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon Euro'dur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yaptığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz.

Amir'i Hull'a 700 bin Euro'ya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati ile 2 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2.6 olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon Euro'ya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin Euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon Euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon Euro maaşının 1.7'sini ödemeye devam edeceğiz. Muçi, 1 milyon Euro kiralama 8.5 milyon Euro opsiyon karşılığında Trabzon'a gitti, maaşını Trabzon ödeyecek. İki sene önce 5.5 milyon Euro'ya alınan, 9-10 aylık başkanlığım süresinde idmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon karşılığı gitti. Kerem Atakan, Sivasspor'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyonunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun." diye konuştu.

GEDSON'UN SATIŞ ŞARTLARI

Gedson Fernandes'in satışındaki bedellere yönelik soru işretlerini de ortadan kaldıran Adalı, "Gedson Fernandes... Belki de giden oyuncular içerisinde taraftarlarımızın gerçek anlamda üzüleceği tek oyuncu Gedson'du. Net bilinmesini istiyorum, bu transferde oyuncunun kararlı ayrılma isteği belirleyici oldu. Uzun uzun konuştuk ama Rusya'dan aldığı maaş teklifi önemliydi. Ocak'ta da teklif aldık ama yazın aldığımız rakamın yüzde 30 altındaydı. Transferde üç kulüp olduğu için meşakkatli bir süreç oldu. Benfica ile durumu çözdük öncelikle. Bonservisinin kalan yarısını 10 milyon Euro'ya aldık. Spartak Moskova'ya 26 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar olmak üzere transferi gerçekleştirdik. Sonraki satışından da yüzde 10 payımız olacak. Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı oldu." ifadelerini kullandı.

'BİLMEDİĞİMİZ YERLERE MİLYONLAR ÖDEYECEĞİZ'

Muçi ve Musrati'nin bonservis ödemelerine ilişkin konuşan Başkan Serdal Adalı "Muçi ve Musrati için yapılacak bonservis ödemelerinin yüzde 60'ının temlik yöntemiyle yurt dışı finans kuruluşlarına reddedilmiştir. Kulübümüz Legia ve Braga'ya yapacağı ödemelerin büyük kısmını yurt dışında yer alan farklı farklı fonlara yapacaktır. Bu kulüplerden biriyle yapılan sözleşmede alacağın fonlara devredilmeme maddesi olmasına rağmen, madde değiştirilmiştir. Bu iki kulüp, alacaklarını farklı finans kuruluşlarına devretmiştir. Hayatın olağan akışına farklı bir durumdur. Ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere milyon Eurolar ödeyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse takip edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.