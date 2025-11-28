Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kulüpte yaşanan olumsuz tabloya rağmen seçimi aklına dahi getirmiyor. Siyah-beyazlı kulüpte muhalefet arka planda olağanüstü genel kurul için çalışma yaparken, Adalı sık sık tekrarlanan seçim süreçleri ve yönetim değişikliklerinin kulübün istikrarsızlığında en büyük etken olduğunu savunuyor.

Serdal Adalı, son 3.5 yıldır özellikle futbol şubesinin yapılanmasında sürekliliğin sağlanamamasının ve farklı isimlerin göreve gelmesinin Beşiktaş’ın bugünkü durumuna zemin hazırladığını yakın çevresine dile getiriyor. Adalı’nın önceliği, mevcut yönetimle kulübün iç sorunlarını çözmek ve futbol yapılanmasında kalıcı bir düzeni tesis etmek.