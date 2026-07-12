Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski başbakan yardımcısı Serdar Denktaş, Sözcü TV ekranlarında katıldığı programda Avrupa Parlamentosu’nun Mehmetçiği karalayan Kıbrıs konusundaki raporunu sert bir dille eleştirdi. Avrupa Birliği’nin (AB), 50 yıl önce yaşanmış bir olaya odaklanmasını “mesnetsiz” olarak nitelendirdi. AB’nin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Serdar Denktaş, AB’nin artık tarafsız bir aktör olmadığını, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında geçmişteki ortak devletin işgalcisi konumundaki yapıyı kulüplerine üye yaparak açıkça taraf olduklarını vurguladı.

Kararda yer alan “kadına ve çocuğa yönelik şiddet” iddialarına da sert tepki gösteren Denktaş, “Siz 1964, 1967 ve 1974’te, 6 aylık bebekten 90 yaşındaki yaşlıya kadar insanımızı Atlılar’da, Muratağa’da canlı canlı gömeceksiniz, katledeceksiniz; sonra da adada 50 yılı aşkın süredir aralıksız barış devam ederken Türkiye’ye yönelik böyle bir açıklama yapacaksınız” diye konuştu.

Hastanelik olan Erhürman iyi

Önceki akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu. Erhürman’ın bir süre istirahat edeceği açıklandı.