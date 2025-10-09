Avukat Serdar Öktem’in İstanbul'un göbeğinde gündüz vakti yapılan silahlı saldırısı sonunda hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.
Öktem'in saldırı günü takip edildiğini fark ederek silahına davrandığı, ancak tetiği çekemeden vurulduğu ortaya çıktı.
TAKİP EDİLDİĞİNİ FARK ETMİŞ
Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin olarak soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Serdar Öktem’in saldırı günü takip edildiğini fark ettiği görüntülerce tespit edildi.
Takip edildiğini anlayan Öktem trafikte silahına davransa da tetiği çekemeden vuruluyor.
EN NET GÖRÜNTÜ
Öte yandan Öktem’in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü de ortaya çıktı. Avukat Serdar Öktem'in ölümü ve katil zanlılarının 18 yaş altında olması Türkiye'de mafya ve çetelerin çocuk yaştaki insanları taşeron kullandığı gerçeğini ortaya koyuyor.