Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

ÇOCUKLARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 23 GÖZALTI

Yapılan çalışmaların ardından paylaşılan fotoğraflarda aralarında çocukların da bulunduğu görülen belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SERDAR ÖKTEM VE DALTONLAR AYRINTISI

Dün İstanbul Şişli'de Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı.

Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte gerçekleştirilirken suikastın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sinan Ateş Cinayeti davasının kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Öktem'in cinayetinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos tarihinde Bakırköy ve Şişli ilçe emniyet müdürlüklerine, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü'nün Öktem'e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Öktem'in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi.

Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi.

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonun da Serdar Öktem cinayetinin ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

ÖKTEM'İN YAKINLARI DALTONLAR KONUSUNDA ENDİŞELİYMİŞ

Gazeteci Timur Soykan Onlar TV yayınında, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen tutuklu sanık Doğukan Çep'in de avukatlığını üstlenen Serdar Öktem ile ilgili Çep'in ifade vermek istediğini ancak ifadesinin alınmadığını kaydetti.

Sincan Cezaevi'nde verdiği dilekçede Çep'in, "Serdar Öktem hakkında anlatacaklarım var" dediği belgeleri paylaştı.

Barış Terkoğlu ise cinayete ilişkin şunları kaydetti:

"Serdar Öktem korunması gereken bir isim. Ayşe Ateş de korunması gerektiğini düşünüyordu. Yakınlarından iki şey öğrendim. Daltonlar meselesiyle ilgili endişeli olduğunu söyledi. Sonuçta şu anki resmi görüşe göre 5 isim yakalandı. Resmi görüşe göre Daltonların yaptığı belirtiliyor. 25 Ağustos 2025 tarihli bir şüphelinin Daltonların Serdar Öktem'e yönelik bir saldırıda bulunacağına dair bir bilgi veriyor ve polis korunması gerektiğini düşünüyor"

Yayında ayrıca, Serdar Öktem'e de saldırı tehdidinin bildirildiği, 'başvurmadığınız durumda bile müdahale edeceğiz' denildiği belgelere yer verildi.

ÇETELER NEDEN BU İSİMLERİ VERİYOR?

Suç örgütlerinde özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı mensuplarının bulunduğu bilinirken aralarında yaşları 13 yaşına kadar düşen çocuklar da yer alıyor.

Bu örgütler 1990'lardaki çizgi filmlerden esinlenip kendilerine Casperlar, Daltonlar, Redkitler gibi isimler verirken yeni nesil çeteler olarak biliniyor.

Bu tür “çete” isimleri aslında halk kültüründe, çizgi romanlarda ve karikatür geleneklerinde mizahın, kimlik inşasının ve basitleştirici anlatımın bir karışımı olarak öne çıkarken her biri, grubun karakterini ve izleyicide uyandırmak istediği hissi bir kelimeyle yakalamaya çalışıyor.

Bir grup karakteri veya fikri akılda tutmanın en kolay yolu olarak ortak özellikler üzerinden isimlendirmek ve adlandırmak olduğu bilinirken insan zihninin de karmaşık toplulukları ya da soyut kavramları grup adlarıyla anlamayı sevdiği biliniyor.