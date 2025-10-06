Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının kili ismi avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların dört kişi olduğu belirtiliyor.

Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte Şişli'nin ortasında gerçekleştirildi. Başka bir araçtan inen maskeli dört kişi Serdar Öktem'i uzun namlulu silahlarla vurduktan sonra başka bir araca binerek kaçtı.

Saldırıda şoför mahalline isabet eden kurşunların hedefi olan Av. Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Av. Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

İŞTE SALDIRI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER...

Serdar Öktem'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası ilk görüntüler geldi... Olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans olduğu görülüyor.

Saldırının olduğu alanda çok sayıda boş kovan bulunduğu da belirtilirken aracının ön camında beş adet kurşun deliği olduğu görülüyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeler yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.

AYŞE ATEŞ'TEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş suikast haberinin alınmasından sonra X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

SALDIRI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cinayetin işlenmesinden saatler önce Sinan Ateş cinayetinde ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Sinan Ateş davasında birleştirme kararı gelmişti: Ülkü Ocakları yöneticileri ana davada yargılanması kararlaştırılmıştı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP’li avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.