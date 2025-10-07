Dün akşam üzeri İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde avukat Serdar Öktem uzun namlulu silahlarla öldürüldü.

Cinayetin ardından saldırganlar yakalanırken cinayette dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

13 kişinin gözaltına alındığı cinayette iki kişinin de 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

PANELDEN ÖĞRENİP, KEŞİF YAPMIŞLAR

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem cinayetini "Daltonlar" çetesinin üstlendiği öne sürülürken; Sabah'ta yer alan habere göre; Öktem'in ev ve iş yeri adreslerinin sosyal medyalarda paylaşılan 'Paneller' üzerinden öğrenildiği ve keşif yapıldığı belirlendi.

Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri, trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.

KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'le ilgili 25 Ağustos'ta gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinde Daltonlar avukata saldırı düzenleyecek dediği ve bunun üzerine emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gerekli güvenliğin sağlanması için yazı yazıldığı ve Öktem'e ilk olarak çağrı üzerine koruma verildiği öne sürüldü.

Yakın koruma sürecinin ise hala devam ettiği ve komisyon aşamasında olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının da artacağı değerlendiriliyor.

'SUÇ ÖRGÜTÜ' DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında olayla ilgili şu detaylar da aktarılmıştı:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."