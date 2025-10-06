Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının kilit ismi avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÖKTEM'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Serdar Öktem’in bu sabah saatlerinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Öktem'in paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ: ARTIK SUSMAK YOK

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

Öktem'in dikkat çeken bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz", diğer paylaşımında ise "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Öktem cinayetine ilişkin beş şüphelinin yakalandığı bildirildi.

4'ünün 18 yaşın altında olduğu iddia edilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.