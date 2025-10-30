Şişli Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

'Daltonlar' suç örgütü yönetici kadrosunda yer aldığı ve suikastı yurt dışında yönettiği ileri sürülen bir kişinin yakalandığı ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine 23 Ekim’de Rus polisinin düzenlediği operasyonda Moskova’da yakalandı.

Türkiye ile Rusya arasında Gulmalizada’nın iadesi için işlemlerin başladığı da belirtildi.

OLAY

6 Ekim'de avukat Serdar Öktem, Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kalaşnikof marka silahın kullanıldığı saldırıda Öktem'in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si 18 yaşında altında dokuz zanlı 10 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Dört şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Suikastın gerekçesinin Öktem'in, "Daltonlar" adlı suç örgütüyle aralarında husumet bulunan "Casperlar" suç örgütünden bir kişinin avukatlığını yapması ileri sürülmüştü.