Serdar Ortaç, 2014'te nikâh masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı İrlandalı modele vereceği1 milyon TL'yi dört takside bölmüştü. Ancak zorlanmıştı. Ortaç "Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik" demişti.

Chloe Loughnan sonrasında ise şarkıcının evine haciz gönderince Serdar Ortaç'ın çok sinirlendiği ve intikam aldığı ortaya çıktı.

7 ÇÖP POŞETİNE KOYMUŞ

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Serdar Ortaç Chole'nin "Evden sonra alırım" dediği ne kadar marka çanta, ayakkabı, elbise varsa 7 çöp poşetine koymuş. Şoförüne "Bunları İstanbul'daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun" demiş. Chloe de olayı duyunca kriz geçirmiş.

Bu arada Serdar Ortaç, 2010 yılındaki hit şarkısı 'Poşet'i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını "Seni atacağım poşete yazık" sözleriyle dile getirmişti.